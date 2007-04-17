Пинзеник заявляет о саботаже Кабмина

Лидер партии «Реформы и Порядок», член БЮТ, министр финансов в 2005-2006 гг. Виктор ПИНЗЕНИК заявляет, что Кабинет министров сознательно проваливает выполнение бюджета, начиная с дня подписания Президентом Украины указа о роспуске парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, В.ПИНЗЕНИК заметил: «За заявлениями членов правительства о недовыполнении бюджета стоят сознательные действия, нацеленные на провал бюджета. По результатам детального анализа ежедневных поступлений в госбюджет были выявлены кричащие факты – цифра поступления налога на прибыль по некоторым областям Украины оказалась даже не на отметке «нуль» (то есть, ни одна гривня налога в бюджет не оплачена), а со знаком «минус».

«Это означает, что из государственной казны раздавались средства для создания искусственного невыполнения бюджета», - заявил лидер ПРП. «Этот процесс, - сказал В.ПИНЗЕНИК, - начался на следующий день после подписания указа Президента о роспуске парламента».

Так, по его словам, 3 апреля поступления налога на прибыль по Киеву составили «– 108 тыс.грн.», 4 апреля по Днепропетровской области – «- 510 тыс.грн.», 4 апреля по Луганской области – «- 2,1 млн. грн.», 6 апреля по Донецкой области – «- 60 млн. грн.», 12 апреля по Луганской области – «- 463 тыс. грн.», 13 апреля по Луганской области - «-1,2 млн. грн.»

Как сказал В.ПИНЗЕНИК, учитывая то, что эти цифры являются «сальдовыми» (разница между оплаченным налогом и средствами, которые возвращали из бюджета), сумма розданных государственных средств является значительно больше, что подтверждает и тот факт, что по состоянию на 16 апреля налога на прибыль поступило 149 млн. грн., тогда как в прошлом году 14 апреля поступления составляли 221 млн. грн.

«Собственноручно разрушая бюджет, правительство таким иезуитским образом создает почву для заявлений о якобы экономических потерях в результате политической ситуации, потому что объективных причин для этого нет», - подчеркнул экс-министр финансов.

В.ПИНЗЕНИК назвал такие действия со стороны государственных чиновников недопустимым саботажем, что угрожает национальным интересам Украины.