Семенюк перенесла сроки продажи акций «Укртелекома»

Фонд государственного имущества Украины переносит сроки продажи миноритарных госпакетов «Укртелекома» до нормализации ситуации на фондовом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК.

По ее словам, только по итогам одной торговой сессии, в пятницу, 13 апреля, в связи со снижением стоимости акций предприятия капитализация «Укртелекома» снизилась на 100 млн. грн. «Мы не можем выставлять эти акции за бесценок», - отметила В.СЕМЕНЮК.

Председатель ФГИУ сообщила, что в ближайшее время Фонд обратится к Кабинету министров с просьбой внести изменения в план приватизации на второй квартал т.г. и перенести сроки приватизации ряда объектов в связи со снижением цены их акций на фондовом рынке.

При этом В.СЕМЕНЮК отказалась назвать какие-либо конкретные сроки переноса продажи акций «Укртелекома», отметив, что это будет зависеть от нормализации политической ситуации в стране и стабилизации работы украинского фондового рынка.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ планировал с 28 марта по 23 июля реализовать на украинских фондовых биржах 5-процентный пакет акций «Укртелекома».

В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих украинских операторов связи, монополист на рынке фиксированной связи: на конец 2006 года число абонентов фиксированной телефонной связи компании составляло около 10 млн.

В 2006 году доход от деятельности компании составил почти 7,9 млрд. грн. против 6,6 млрд. грн. в 2005 году. В то же время, чистая прибыль «Укртелекома» составила 513,4 млн. грн. против 519,1 млн. грн. годом ранее.

Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.

Фонду государственного имущества принадлежит 92,86% акций “Укртелекома”, физическим лицам - 1,65%.