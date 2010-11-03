В Донецком аэропорту задержали нигерийцев с британскими паспортами

В Донецком аэропорту пограничники задержали мужчину и женщину - граждан Нигерии, пытавшихся незаконно пересечь границу по паспортам граждан Великобритании.

Об этом сообщил пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Эдуард НИКИТЕНКО. По его словам, задержание нарушителей границы стало возможным благодаря взаимодействию пограничников и сотрудников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Э.НИКИТЕНКО рассказал, что во время паспортного контроля пассажиров рейса «Донецк-Мюнхен» инспектор выявил в предъявленных паспортах двух граждан Великобритании, 21-летнего мужчины и 24-летней женщины, признаки подделки. После экспертного изучения документов с помощью специальных приборов оказалось, что информационные страницы и фотографии в них заменены.

В ходе проверки данных граждан было установлено, что ни какого отношения к гражданству Великобритании указанные лица не имеют, а являются иностранными студентами одного из вузов г. Луганска, гражданами Нигерии.

Таким образом, нигерийцы старались незаконно, по документам, которые им не принадлежат и содержат недостоверные сведения о них, пересечь государственную границу, чем совершили правонарушение, предусмотренные ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Э.НИКИТЕНКО отметил, что в настоящее время решается также вопрос относительно возбуждения против этих иностранных студентов уголовного дела по ч. 3 ст. 358 УК Украины (Использование заведомо подделанного документа).

Сейчас эти нарушители из Африки находятся в пункте временного содержания.