Киевтрансгаз прикрутил газ Киевэнерго

Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» во вторник, 2 ноября, ограничило газоснабжение ТЭЦ АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

Согласно сообщению, в результате падения давления газа на входах в ТЭЦ производство электрической энергии на ТЭЦ-5 снизилось на 100 МВт – до 340 МВт/ч, на ТЭЦ-6 – на 80 МВт, до 360 МВт/ч. При потере электрической нагрузки на теплоэлектроцентралях вынужденно снизились и показатели выработанной тепловой энергии. Таким образом, температура теплоносителя на ТЭЦ-5 уже упала на 5 градусов Цельсия и составляет 60 градусов при нормативном уровне 65 градусов, на ТЭЦ-6 – на 1 градус, до 64 градусов.

Как отмечает пресс-служба, ограничение газоснабжения обусловлено задолженностью энергокомпании за потребленный газ.

«Неуплата потребителями АК «Киевэнерго» долгов за потребленную тепловую и электрическую энергию, а также невозмещение КГГА разницы в тарифах на тепло привели к ограничению газа на ТЭЦ», – сказано в пресс-релизе.

По данным компании, в настоящее время задолженность КГГА перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах составляет 860 млн. грн., а общий долг всех потребителей компании составляет 1,7 млрд. грн. При этом долг энергокомпании перед ДК «Газ Украины» за природный газ составляет почти 743 млн. грн.