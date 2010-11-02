Киевтрансгаз прикрутил газ Киевэнерго

18:30, 02 ноября 2010
Общество
1110 0

На ТЭЦ падает температура

Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» во вторник, 2 ноября, ограничило газоснабжение ТЭЦ АК «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

Согласно сообщению, в результате падения давления газа на входах в ТЭЦ производство электрической энергии на ТЭЦ-5 снизилось на 100 МВт – до 340 МВт/ч, на ТЭЦ-6 – на 80 МВт, до 360 МВт/ч. При потере электрической нагрузки на теплоэлектроцентралях вынужденно снизились и показатели выработанной тепловой энергии. Таким образом, температура теплоносителя на ТЭЦ-5 уже упала на 5 градусов Цельсия и составляет 60 градусов при нормативном уровне 65 градусов, на ТЭЦ-6 – на 1 градус, до 64 градусов.

Как отмечает пресс-служба, ограничение газоснабжения обусловлено задолженностью энергокомпании за потребленный газ.

«Неуплата потребителями АК «Киевэнерго» долгов за потребленную тепловую и электрическую энергию, а также невозмещение КГГА разницы в тарифах на тепло привели к ограничению газа на ТЭЦ», – сказано в пресс-релизе.

По данным компании, в настоящее время задолженность КГГА перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах составляет 860 млн. грн., а общий долг всех потребителей компании составляет 1,7 млрд. грн. При этом долг энергокомпании перед ДК «Газ Украины» за природный газ составляет почти 743 млн. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter