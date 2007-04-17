Председатель Европарламента открыто поддержал Ющенко

Председатель Европейского парламента Ганс-Герт ПОТТЕРИНГ поддерживает идею проведения досрочных парламентских выборов в Украине как механизм урегулирования политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Европарламента заявил сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Брюсселе после завершения их встречи.

«Я думаю, что выборы и являются тем необходимым механизмом, чтобы понять волю народа», - отметил он, подчеркнув, что Европейский парламент будет поддерживать любое решение народа.

В этом контексте председатель Европарламента призвал всех влиятельных фигурантов политического процесса в Украине сделать свой вклад в мирное и правовое урегулирование ситуации.

Также Г.ПОТТЕРИНГ заявил, что Европарламент будет особо поддерживать Президента Украины В.ЮЩЕНКО в его намерениях урегулировать ситуацию в Украине.