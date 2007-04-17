Председатель Европарламента открыто поддержал Ющенко
16:18, 17 апреля 2007Общество
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Поттеринг сделал заявление в Брюсселе
|Председатель Европейского парламента Ганс-Герт ПОТТЕРИНГ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Европарламента заявил сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Брюсселе после завершения их встречи.
«Я думаю, что выборы и являются тем необходимым механизмом, чтобы понять волю народа», - отметил он, подчеркнув, что Европейский парламент будет поддерживать любое решение народа.
В этом контексте председатель Европарламента призвал всех влиятельных фигурантов политического процесса в Украине сделать свой вклад в мирное и правовое урегулирование ситуации.
Также Г.ПОТТЕРИНГ заявил, что Европарламент будет особо поддерживать Президента Украины В.ЮЩЕНКО в его намерениях урегулировать ситуацию в Украине.
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