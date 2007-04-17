УБОП предупредил заказное убийство директора казино

Сотрудники УБОП УМВД Украины в Одесской области предотвратили заказное убийство директора одного из казино города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления УБОП МВД Украины.

Согласно информации пресс-службы, во время специальной операции был задержан бухгалтер этого казино, который с целью сокрытия ранее совершенного преступления (присвоение 120 тыс. грн., принадлежавших казино) заказал убийство директора, уроженца Армении.

Как отметили в пресс-службе, для этого задержанный нашел мужчину (гражданина Армении), которому пообещал 40 тыс. грн. для того, чтобы тот нашел киллера. При этом заказчик убийства выплатил аванс посреднику в размере 25 тыс. грн. А также предоставил ксерокопию паспорта «жертвы», номера и марку его автомобиля, маршруты передвижения.

С целью предотвращения совершения преступления и задержания лиц, которые были причастны к нему, сотрудники УБОП инсценировали убийство и передали «вещественные доказательства» заказчику. Прокуратурой Одессы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УКУ (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).