В Донецке в последние 2 часа выборов аномально выросла явка

В Донецке общественные наблюдатели заявляют об аномальном росте явки избирателей 31 октября в двух районах города в последние два часа до окончания голосования (с 20.00 до 22.00).

Об этом сообщили в Донецкой областной общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Согласно сообщению, общественные наблюдатели совместного проекта Донецких облорганизаций «Комитет избирателей Украины» и «Гражданская сеть «Опора» «зафиксировали аномальные явления в росте явки избирателей в отдельных районах Донецка»

Так, в Буденовском районе Донецка между 20.00 и 22.00 часами явка избирателей выросла на 18,3%, а в Пролетарском районе за этот же временной промежуток явка избирателей выросла на 12,6%, в других районах города такого резкого роста явки зафиксировано не было.

Поэтому общественные наблюдатели рекомендуют председателям данных районных избиркомов официально объяснить этот факт. «Учитывая то, что показатели явки избирателей в Буденовском и Пролетарском районах Донецка значительно отличаются от других районов, общественные наблюдатели рекомендуют главам Буденовской и Пролетарской районных в г.Донецке избирательных комиссий и Донецкой городской избирательной комиссии публично разъяснить факторы, с которыми могут быть связаны такие избирательные аномалии», - заключено в сообщении.