В Тернополе мужчина «под градусом» стрелял по прохожим, требуя денег

В Тернополе задержали 24-летнего мужчину, который вымогал деньги у прохожих, угрожая ружьем.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, при этом злоумышленник нанес огнестрельное ранение 28-летнему тернополянину, а также выстрелом повредил автомобиль. После задержания нетрезвый мужчина свои действия объяснил тем, что он был в ссоре со своей девушкой, после чего стал пьянствовать с друзьями. Когда на очередную бутылку у него не хватило денег, он взял отцовское охотничье ружье и решил с его помощью собрать необходимую сумму у прохожих, запугивая их выстрелами.

Задержали хулигана с помощью свидетеля, который с балкона собственной квартиры увидел, как, стреляя в сторону супругов, злоумышленник требовал у них деньги. Тернополянин, по данным милиции, вышел на улицу и помог обезоружить нападающего. Тем временем люди вызвали милицию, после чего работники Тернопольского городского отдела УМВД и сотрудники спецподразделения «Беркут» задержали злоумышленника.

Установлено, что его уже привлекали к ответственности за ограбление. Теперь за совершение разбоя в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Украины.