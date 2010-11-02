У Азарова прикинули, когда перейдут на рубли в торговле с Россией
14:31, 02 ноября 2010Общество
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Ярошенко ведет переговоры с банками
Министерство финансов Украины ведет переговоры с российскими банками о переходе на рубли при оплате операций по внешней торговле.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.
Он отметил, что на прошлой неделе (27 октября – УНИАН) в ходе заседания украинско-российского межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством премьер-министров двух стран поднимался вопрос о переходе на рубли.
«Премьер-министр уже в течение полугода работает по этой теме, и я работаю. Я думаю, что в следующем году уже можно чего-то ожидать. Сейчас я веду переговоры и с банком ВТБ, и “Внешэкономбанком”, это системная работа», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.
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