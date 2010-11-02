Завтра в Украине - до 19° тепла

3 ноября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в южной и западной части местами будет наблюдаться туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 10° тепла, в восточной части местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму местами 16-19° тепла; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.

В Киеве и области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 10-15°. В г. Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.