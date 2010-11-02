Всемирный банк дал Киеву $100 тысяч, чтобы получить миллион?

Киевская городская государственная администрация и Офис Всемирного банка в Украине начинают сотрудничество по подготовке долгосрочной Стратегии развития Киева до 2025 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В рамках сотрудничества запланировано участие иностранных экспертов, проведение публичных обсуждений, обмен опытом с другими европейскими городами. Сотрудничество будет осуществляться при финансовой поддержке Альянса городов (Cities Alliance).

Подписание меморандума между столичной мэрией, Всемирным банком и Альянсом городов планируется в ноябре этого года после окончательного согласования условий соглашения.

«Базовый документ развития столицы – Стратегию развития Киева до 2025 года – мы будем иметь уже в мае 2011-го. При его разработке, в первую очередь, будем ориентироваться на мнение киевлян. Для определения виденья будущего столицы и приоритетов ее развития мы планируем провести социологические исследования, организовать работу фокус-групп. Киевляне сами должны решить, каким быть городу», – отметил в своем комментарии первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Он сказал, что Киев не имеет собственной Стратегии развития на долгосрочную перспективу, хотя такой документ является базовым для города, поскольку в нем определяются приоритеты и основные пути достижения стратегической цели.

А.ПОПОВ отметил, что развитие инфраструктуры, транспортных и инженерных сетей, создание рабочих мест и привлечение инвестиций в таком многомиллионном мегаполисе, как Киев, должно происходить комплексно.

«Такой подход позволит объединить усилия власти и общества, киевской общины, для улучшения ситуации в городе, для осуществления системных реформ в интересах киевлян. Первоочередные изменения будем осуществлять в тех сферах жизни, которые сегодня больше всего беспокоят киевлян, – это здравоохранение, коммунальная сфера, транспортное обслуживание», – заверил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2010 г. КГГА создала специальный консультативно-совещательный орган – Комитет по разработке Стратегии развития города Киева до 2025 года.

12 августа столичная власть начала работу над разработкой Стратегии развития города Киева до 2025 года.

28 октября начальник Главного управления экономики и инвестиций КГГА Игорь ДОВБАНЬ сообщил, что мэрия планирует завершить разработку Стратегии развития Киева до 2025 года в середине – в конце мая следующего года, чтобы успеть подготовиться за летний период к вопросам имплементации и начинать ее реализацию в начале осени 2011 г.

И.ДОВБАНЬ отметил, что на этот период разработка документа находится на стадии формирования технического задания. При этом для написания техзадания будут привлекаться консультанты – физические лица за счет гранта Всемирного банка по технической помощи муниципалитетам, который выиграла КГГА.

Он уточнил, что в прошлый четверг КГГА получила информацию о том, что выиграла грант Всемирного банка, а подписан этот документ будет 15-19 ноября.

По информации И.ДОВБАНЯ, сумма гранта составляет около 100 тыс. дол.

По словам руководителя управления, после завершения технического задания КГГА намерена привлечь зарубежную консалтинговую компанию для разработки самой Стратегии развития Киева до 2025 года. И.ДОВБАНЬ уточнил, что тендер на привлечение зарубежного консультанта планируется провести до конца этого года.

Он не сообщил, сколько будет стоить городу написание такой стратегии, отметив, что, например, в Донецкой области разработка стратегии обошлась городу в 1 млн. дол. И Киев ориентируется «где-то на эту цифру».

И.ДОВБАНЬ отметил, что средства на разработку стратегии могут быть направлены из городского бюджета, а также КГГА рассчитывает на поддержку государственного бюджета.

Параллельно Киев ведет работу по разработке нового генплана развития Киева до 2015 года.