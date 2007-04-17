Табачник обозвал Наливайченко слоном

Вице-премьер-министр Украины Дмитро ТАБАЧНИК убежден, что за давление на Конституционный Суд и за оглашение неправдивых данных представителям Службы безопасности Украины придется отвечать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил, комментируя заявление СБУ о получении одним из близких родственников судьи Конституционного суда Украины Сюзанны СТАНИК определенного количества недвижимости и земельных участков на сумму почти 12 млн. дол.

При этом Д.ТАБАЧНИК назвал «странным и непонятным поведение и.о. председателя СБУ, который 2 года собирал материалы, и вчера выскочил, как маленький чертик из табакерки, обгадить заместителя председателя Конституционного суда». По его словам, «это выглядит, как будто кто-то хочет выслужить себе должность без приставки «и.о.».

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что за давление на Конституционный суд и за оглашение неправдивых данных представителям СБУ придется отвечать. «Я бы хотел, чтоб они подумали, что они перед прокуратурой не защищены, как судьи КС, иммунитетом. И не имеют иммунитета народных депутатов. И не стоит себя вести со статьями Уголовного кодекса, как слон в аптечной лавке», - заявил Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля СБУ заявила, что имеет предварительную информацию о получении одним из близких родственников судьи Конституционного суда Украины Сюзанны СТАНИК определенного количества недвижимости и земельных участков на сумму почти 12 млн. дол. И.о. главы СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что, по предварительным данным, передача имущества происходила на протяжении 2005, 2006 и начала 2007 года.

По данным некоторых СМИ, С.СТАНИК якобы получила в подарок две квартиры в Киеве по адресу: Нестеровский переулок, 6.

16 апреля Генпрокуратура заявила, что информация о якобы незаконном приобретении С.СТАНИК прав собственности на жилые помещения, а также получении взятки за содействие в рассмотрении дела о конституционности Указа Президента Украины „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины” от 2 апреля 2007 года № 264 является неправдивой, сфальсифицированной и направлена на препятствование выполнению судьей С.СТАНИК обязанностей судьи – докладчика по делу.

Судья-докладчик по делу о конституционности указа Президента о роспуске парламента С.СТАНИК отвергает все обвинения в свой адрес в возможных коррупционных действиях.