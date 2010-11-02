Чиновника поймали с очередным «уловом» в размере 3,5 тысяч

В Запорожской области задержан чиновник Главного госуправления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в области.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Запорожской области, "Службой безопасности Украины в Запорожской выявлена и прекращена коррупционная схема, созданная одним из руководителей Главного государственного управления охраны, использования и воссоздания водных живых ресурсов и регулирования рыболовства в Запорожской области".

По данным СБУ, чиновник, "злоупотребляя служебным положением, получал взятки с субъектов предпринимательства, занимающихся рыбным промыслом: за отсутствие проверок и непривлечение к ответственности за превышение установленных норм вылова рыбы и вылов в запрещенных местах".

"Чиновника задержали сотрудники СБУ в его служебном кабинете при получении очередной взятки в размере 3,5 тыс. грн.", - сообщили в пресс-группе УСБУ.

Прокуратурой Запорожской области в отношении его возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 368 УК Украины ("Соединенное с вымогательством получение взятки, должностным лицом, занимающим ответственное положение"). Ведется следствие.