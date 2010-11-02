Митрополит Владимир освятил Киевский ювелирный завод

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) Митрополит Киевский и всея Украины Владимир освятил Киевский ювелирный завод и ювелирную продукцию церковной тематики, которая изготовлена по традициям православия.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления КЮЗ Сергей ЦЮПКО после совершения молебна и освящения предприятия и церковной утвари сообщил: «К выпуску ювелирной продукции церковной тематики мы готовились три года, изучали, как это делать правильно, по канонам, и когда пришли к определенному объему, обратились за благословением Блаженнейшего Митрополита Владимира. Мы получили это благословение и отныне 10% от продажи продукции церковной тематики будем перечислять на строительство Кафедрального собора УПЦ. Этот храм строится всем миром, и мы хотим приобщиться к этому», - сказал С.ЦЮПКО.

Предстоятель УПЦ Митрополит Киевский и всея Украины Владимир освятил ювелирную продукцию церковной тематики, которая изготовлена по традициям православия.

Блаженнейший Митрополит Владимир ознакомился с новинками КЮЗ, среди которых - воссозданные образа самых почитаемых икон православной церкви, произведенные вручную по старинной технологии темпера и левкас. Уникальность этих икон - в сложнейшей обработке качественных пород дерева, лики икон написаны мастерами иконописцами натуральными красками по старинной традиционной технологии.

Как объяснили в производственном цеху КЮЗ, для изготовления иконы по технологии темпера и левкас требуется около 2 месяцев.

Для изготовления икон используется серебро 999,9* пробы, ценные породы дерева, с нанесением на киот сусального золота 999,9* пробы. При отделке некоторых икон используются полудрагоценные камни, золочение, чернение. По словам мастеров КЮЗ, эти иконы могут храниться столетия.

Предстоятель УПЦ освятил производственные цеха КЮЗ, пожелал работникам ювелирного завода Божиего благословения в труде и вручил иконки Воскресения Христового.

«Дело, которым вы занимаетесь – это дар Божий. Пусть Господь помогает вам создавать не только продукцию церковного употребления, но и другие красивые вещи, которые будут приносить радость людям в повседневной жизни», - сказал Митрополит Владимир.

Как сообщили в пресс-службе КЮЗ, ко всем изделиям церковной тематики прилагается бирка с благословением Предстоятеля УПЦ и информацией о том, что покупатель, который приобрел такое ювелирное изделие, вносит свою лепту - жертвует на строительство Кафедрального Собора в честь Воскресения Христового и Духовно-просветительского центра Украинской православной церкви.

Новый вид изделий православной тематики будет представлен в сети фирменных магазинов и салонов обмена Киевского ювелирного завода.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский ювелирный завод" - крупнейший производитель ювелирных изделий в Украине. Предприятие создано в 1936 году. В ассортименте ювелирных изделий ОАО "Киевский ювелирный завод" насчитывается порядка 10 тыс. наименований. За месяц КЮЗ производит 6,5 тыс. наименований. Ежемесячно в производство запускается около 50 новых украшений, таким образом, за год продукция пополняется на 600 новинок. Продукция Киевского ювелирного завода реализуется в 59 фирменных магазинах и 48 салонах обмена. Уже в 1-м полугодии 2010 года было открыто 8 новых ювелирных магазинов. В конце 2010 - начале 2011 года планируется открыть магазины в таких городах, как: Берегово, Керч, Киев, Луцк, Львов, Мелитополь, Одесса, Севастополь, Херсон, Черновцы. Сеть салонов обмена в текущем году расширится в Берегово, Керчи, Киеве, Луцке, Львове, Мелитополе, Одессе, Севастополе, Херсоне, Черновцах, Николаеве, Прилуках, Ровно, Харькове, Ялте.

КЮЗ производит широкий ассортимент ювелирных изделий церковного назначения: кресты, ладанки, иконы, цепи, Евхаристические наборы и иная церковная утварь. Мастера КЮЗ изготовили оклад для иконы Успения Пресвятой Богородицы, который находится в Крестовоздвиженском храме над царскими вратами в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а также уникальный Евхаристический набор для Храма Воскресения Христова в Иерусалиме и многое др.

13 серебряных лампад, изготовленных ювелирами КЮЗ, расположены у Гроба Господнего – рядом с греческими, католическими и армянскими. В Храме Рождества Христова в Вифлееме находятся еще 12 серебряных лампад. По заказу Иерусалимского патриарха Феофила III ювелиры завода изготовили 24 лампады для Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, которые расположены у плиты помазания.