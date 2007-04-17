Янукович собрался лечить не то Наливайченко, не то Медведько

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что вчерашние заявления и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО о якобы получении родственниками судьи Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК подарков является попыткой давления на судью КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

“Это событие с судьей С.СТАНИК – это одно из средств давления на судью КС. Как пример, это вчерашний процесс, когда СБУ объявляет, что есть доказательства коррупции судьи С.СТАНИК, а Генеральная прокуратура, которая собирает доказательства, заявляет, что таких доказательств не поступило”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“Это пример, что надо лечить, в том числе и правоохранительную систему”, - добавил премьеры.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины имеет предварительную информацию относительно получения одним из близких родственников судьи Конституционного Суда Украины С.СТАНИК определенного количества недвижимости и земельных участков на сумму почти 12 млн. дол.

Сегодня, 17 апреля, КС начал рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля. Судья-докладчик – С.СТАНИК.