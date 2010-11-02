Янукович подписал указ о 20-й годовщине Независимости

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ о праздновании в 2011 году 20-й годовщины Независимости Украины.

Как говорится в указе от 1 ноября, текст которого размещен на сайте главы государства, такое решение Президент принял с целью обеспечения достойного празднования в 2011 году 20-й годовщины Независимости Украины, консолидации общества во имя процветания государства, благополучия и благосостояния украинского народа, а также содействия повышению положительного международного имиджа Украины.

В.ЯНУКОВИЧ считает надлежащую организацию празднования на государственном уровне 20-й годовщины Независимости Украины одной из приоритетных задач органов исполнительной власти в 2011 году.

Президент поручил образовать Координационный совет по вопросам подготовки и празднования 20-й годовщины Независимости Украины, который сам возглавил, и утвердил его персональный состав.

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Кабинету министров поручено разработать и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по подготовке и празднованию 20-й годовщины Независимости Украины, предусмотрев в нем, в частности:

- проведение 23 августа 2011 года - в День Государственного флага Украины - торжественных мероприятий в городе Киеве и других населенных пунктах;

- организацию научно-просветительских мероприятий, посвященных истории становления и утверждения государственных символов Украины, а также направленных на изучение их значения и роли в процессе создания государства и деятельности государства, формирования правовой культуры граждан в отношении к государственной символике;

- организацию и проведение в августе 2011 года в Киеве торжественных мероприятий по случаю 20-й годовщины Независимости Украины с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутатского и дипломатического корпуса, общественных и религиозных организаций, политических партий, украинской диаспоры, а также делегаций из всех регионов Украины;

- проведение 24 августа 2011 года парада войск в честь 20-й годовщины Независимости Украины в столице Украины – городе-герое Киеве, городах-героях Керчи, Одессе, Севастополе и городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных сил Украины;

- возложение цветов в Киеве и других населенных пунктах к памятникам выдающимся деятелям украинской государственности, борцам за независимость, воинам, павшим за свободу Украины;

- проведение в Киеве международной научно-теоретической конференции, посвященной 20-й годовщине Независимости Украины, соответствующих научных конференций и круглых столов в других населенных пунктах, издание их материалов;

- организацию научно-просветительских и других тематических мероприятий, посвященных 20-й годовщине основания института президентства в Украине;

- создание экспозиции «Украина и мир» в Национальном музее истории Украины;

- проведение в учебных заведениях тематических мероприятий, в частности, организацию среди учеников и студентов всеукраинского конкурса научно-поисковых работ, посвященных 20-й годовщине Независимости;

- содействие проведению в рамках подготовки к празднованию 20-й годовщины Независимости Украины межрегиональных общественных форумов, встреч представителей молодежных организаций из различных регионов, других общественных, прежде всего молодежных акций, направленных на укрепление единства государства и консолидацию общества;

- учреждение издания антологии украинской литературы с самых давних времен до сегодняшних дней, предусмотрев передачу части тиража библиотекам и учебным заведениям Украины, в первую очередь тем, которые расположены в сельской местности;

- проведение культурно-художественных мероприятий и акций, посвященных 20-й годовщине Независимости Украины, в частности межрегиональных обменов профессиональными и любительскими творческими коллективами;

- организацию всеукраинских и региональных тематических выставок достижений отраслей хозяйства, образования, науки, культуры и т.д.;

- проведение всеукраинского смотра благоустройства и поддержания общественного порядка в городах и населенных пунктах;

- подготовку цикла познавательных документальных фильмов и радиопередач об истории украинской государственности, в частности, в период с конца 80-х годов XX века до сегодняшних дней и их показ на общенациональных каналах телевидения;

- организацию в Киеве и других населенных пунктах тематических выставок фото- и архивных документов, посвященных истории украинской государственности, становлению и утверждению государственных символов Украины;

- проведение информационной кампании по повышению положительного имиджа Украины в мире, предусмотрев, в частности, выпуск на иностранных языках книг, буклетов с материалами об Украине, соответствующей рекламной видеопродукции и распространение их в зарубежных государствах, в Интернете;

- обеспечение разработки и изготовления памятного юбилейного знака «20 лет Независимости Украины»;

- чеканка и введение в обращение в установленном порядке юбилейной монеты по случаю 20-й годовщины Независимости Украины;

- выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 20-й годовщине Независимости Украины, и проведение спецпогашения почтовой марки;

- проведение 1 декабря 2011 года в Киеве торжеств с участием руководства государства, а также в ноябре – декабре в 2011 года просветительских и других тематических мероприятий по случаю 20-й годовщины всеукраинского референдума по вопросу о провозглашении Независимости Украины 1 декабря 1991 года.

Также правительству поручено проработать и внести до 1 декабря 2010 года предложения относительно проведения накануне Дня Независимости Украины в Киеве международного форума, посвященного 20-й годовщине Независимости, и осуществить в установленном порядке финансирование расходов на организацию и проведение мероприятий по подготовке и празднованию 20-й годовщины Независимости Украины.

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Министерству иностранных дел, помимо прочего, поручено подготовить и направить обращение к ООН, Европейскому парламенту относительно инициации проведения в этих организациях Дней Украины и других мероприятий, направленных на повышение положительного имиджа Украины в мире; обеспечить совместно с другими центральными органами исполнительной власти организацию и проведение фестиваля украинцев мира; принять меры по проведению в зарубежных государствах при участии украинской общественности за рубежом Дней Украины, других тематических мероприятий, посвященных 20-й годовщине Независимости Украины, другим историческим событиям, связанным с историей международного признания Украины независимым государством.