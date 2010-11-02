Одесский морской порт подал иск о защите репутации

ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) подал иск в суд в защиту чести, достоинства и деловой репутации с требованием опровержения информации, озвученной начальником Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петром АНДРЕЕВЫМ 21 октября, относительно обвинений в незаконном выведении государственных средств в размере 400 млн. грн. в офшорные компании и недопущении работников КРУ на предприятие для проведения проверок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОМТП.

Как заявляют в порту, указанные обвинения безосновательны, а распространенная П.АНДРЕЕВЫМ информация содержит факты, не соответствующие действительности.

В частности, в сообщении отмечается, что ГП «ОМТП» включен в перечень субъектов хозяйствования, относительно которых проводится государственный финансовый аудит отдельных хозяйственных операций. На предприятии с 2009 года продолжается государственный финансовый аудит, который проводится территориальным органом государственной контрольно-ревизионной службы. «По результатам осуществления государственного финансового аудита никогда не выявлялись факты незаконного выведения предприятием средств, на которые ссылался Петр АНДРЕЕВ», – сказано в сообщении порта.

В ОМТП также отмечают, что в связи с тем, что на предприятии с 2009 года постоянно осуществляется государственный финансовый аудит, в соответствии с положениями Закона Украины "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине", на предприятии запрещено осуществление других видов государственного контроля, а значит, порт не подлежит инспектированию органами Государственной контрольно-ревизионной службы.

«Именно в связи с безосновательностью требований работники КРУ не допускались к проведению инспекций на ГП «ОМТП», – поясняют в порту.

В сообщении также отмечается, что законность отказов в допуске для проведения проверок работниками КРУ подтверждается, в частности, постановлением Одесского окружного административного суда, которым территориальному органу КРУ было отказано в удовлетворении иска об обязательствах допустить КРУ в Одесской области для проведения плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГП «ОМТП» за период с 1 января 2009 года по 31 марта 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 21 октября т.г. председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ сообщил о ряде фактов недопущения ревизоров управления на предприятия, подведомственные Министерству транспорта и связи. В частности, это касалось некоторых портов, в том числе и Одесского порта. Он также сообщил о хищении государственных средств в ОМТП. Минтранс уже опроверг эту информацию.