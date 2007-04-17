Совет Европы в отношении Украины займет позицию ”ни вашим, ни нашим”
13:34, 17 апреля 2007Общество
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Линден говорил с Януковичем об ответственности
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер ЛИНДЕН заявляет, что Совет Европы может помочь Украине, но не будет занимать чью-либо сторону в конфликте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент ПАСЕ заявил сегодня в Страсбурге после встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Мы можем помочь Украине, но мы не будем занимать чью-либо сторону», - сказал Президент ПАСЕ.
Он выразил надежду, что конфликт будет решен в законных рамках. «Мы должны исключить, чтобы конфликт разрешался на улицах», - сказал Президент ПАСЕ. Он также отметил, что политические партии Украины должны понимать возможную ответственность за такое развитие событий.
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