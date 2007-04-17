Погода на 18-22 апреля

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западной части кратковременные дожди, днем отдельные грозы. На остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцетре, ветер юго-западным с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем 13-18° тепла, на крайнем западе страны и в Крыму 10-15°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

19-20 апреля - облачная погода с прояснениями. 19 апреля на Правобережье, а днем и в Крыму дождь, в восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 20 апреля без существенных осадков, только ночью в Крыму и на востоке Украины, а днем в западных и северных областях небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южной части, а 19 апреля и в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла (19 апреля в восточных областях, Приазовье и степной части Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°); днем 8-13° тепла, 20 апреля в южной части и восточных областях до 17°.

21-22 апреля - без осадков, только 21 апреля в восточных, а ночью и в северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 1-7° тепла, 21 апреля в западных областях, 22 апреля в Украине, кроме юга Крыма, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 21 апреля 5-11° тепла, в южной части, а 22 апреля в Украине 10-16°.

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 15-17°; по области ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла.

19-20 апреля - облачная погода с прояснениями. Временами дождь (ночью 20 апреля без существенных осадков). Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.

21-22 апреля - без осадков, только ночью 21 апреля небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 1-6° тепла, 22 апреля на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 21 апреля 5-10° тепла, 22 апреля 10-15°.