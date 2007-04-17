Вы будете смеяться: Артемовский суд Луганска опять отменил свое решение

Артемовский районный суд Луганска сегодня своим постановлением закрыл производство по делу по иску народного депутата Владимира ИВАНОВА о нарушении его трудовых и гражданских прав депутата из-за указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствовал на заседании по рассмотрению дела по существу судья Артемовского райсуда Сергей КОСМИНИН.

Истец В.ИВАНОВ в суд не явился, вместо этого прислал телеграмму, в которой сообщил, что не может явиться на судебное заседание и просит суд перенести рассмотрение дела на 3 мая.

Суд также отменил свое постановление от 12 апреля о запрещении депутатским фракциям, Центральной избирательной комиссии, Кабинету министров, Президенту Украины, Госказначейству совершать какие-либо действия относительно досрочных выборов парламента.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Артемовский суд г. Луганска по иску депутата В.ИВАНОВА принял решение о запрещении проведения внеочередных выборов в ВР. 10 апреля тот же суд отменил свое решение.

В тот же день В.ИВАНОВ подал дополнительное ходатайство, в котором исключил спорные пункты из своего иска, касающиеся юридических и физических лиц. На обеспечение этого ходатайства суд 12 апреля принял решение приостановить действие указа Президента о роспуске парламента.