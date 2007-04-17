Судья КС Станик готова отдать половину найденного СБУ имущества

Судья-докладчик по делу о конституционности указа Президента о роспуске парламента Сюзанна СТАНИК отвергает все обвинения в свой адрес в возможных коррупционных действиях и не собирается заявлять о своем самоотводе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, выступая на заседании Конституционного Суда.

По словам С.СТАНИК, регламент КС предусматривает возможность самоотвода судьи Конституционного Суда, и судья не может принимать участия в рассмотрении дела, если есть основания сомневаться в его объективности.

С.СТАНИК рассказала, что на основании публикаций в СМИ о якобы ее участии и участии ее близких в незаконных операциях купли-продажи квартир Служба безопасности Украины провела проверку. В частности, она напомнила, что вчера и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о том, что Служба начала тщательную проверку этой информации.

В ответ на это С.СТАНИК заявила, что те подозрения, которые высказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, не отвечают действительности и опубликованная им информация является неправдивой.

«Если это есть, и он (В.НАЛИВАЙЧЕНКО – УНИАН) знает, где это есть (имеются в виду, в частности, квартиры – УНИАН), то я с вами готова поделиться: половина будет вам, а половина мне», - сказала С.СТАНИК.

Она также рассказала, что вчера в адрес председателя КС Ивана ДОМБРОВСКОГО от В.НАЛИВАЙЧЕНКО поступило письмо, в котором сообщается о возможных коррупционных действиях со стороны С.СТАНИК, которые могут содержать признаки преступления. В связи с этим В.НАЛИВАЙЧЕНКО просит И.ДОМБРОВСКОГО содействовать СБУ в осуществлении проверки этой информации, сказала судья-докладчик.

Кроме этого, по словам С.СТАНИК, уже сегодня также на имя председателя КС поступило письмо от Президента Украины. По ее словам, в этом письме Президент Виктор ЮЩЕНКО по результатам проверки СБУ просит И.ДОМБРОВСКОГО принять все необходимые меры.

Учитывая все это, С.СТАНИК еще раз заявила, что у СБУ нет никаких оснований распространять такую информацию и обвинять ее в коррупционных действиях.

С.СТАНИК заявила, что, исходя из этого, никаких действий по самоотводу она не собирается предпринимать и планирует продолжать свою работу по рассмотрению дела об указе Президента.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что Служба безопасности Украины имеет предварительную информацию относительно получения одним из близких родственников судьи Конституционного Суда Украины С.СТАНИК определенного количества недвижимости и земельных участков на сумму почти 12 млн. дол.

Сегодня, 17 апреля, КС начал рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля. Судья-докладчик – С.СТАНИК.

Президент В.ЮЩЕНКО в письме к председателю КС И.ДОМБРОВСКОМУ предлагает принять меры для обеспечения объективности и беспристрастности Конституционного Суда.

В письме Президент обращает внимание, что по результатам проверки, проведенной Службой безопасности Украины, установлены факты, которые могут быть охарактеризованы как коррупционные деяния со стороны судьи Конституционного Суда Украины, что «объективно играет ключевую роль во время подготовки и рассмотрения дела относительно соответствия Конституции Украины Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины». В связи с этим СБУ направила председателю КС письмо с просьбой разобраться в этой ситуации.

«К тому же есть основания считать, что в процессе открытия производства по упомянутому делу, определения судьи-докладчика, назначения дела к рассмотрению имели место нарушения Регламента Конституционного Суда Украины», – отмечает В.ЮЩЕНКО.