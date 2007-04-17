Бойко заявляет, что цена на бензин растет из-за Ющенко

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО объясняет рост оптовых и розничных цен на нефтепродукты в Украине сложившимся в стране политическим кризисом.

Об этом он заявил в интервью газете "Экономические известия".

"Ситуация осложнилась в связи с выходом президентского указа (о роспуске Верховной Рады – УНИАН) и с желанием трейдеров заложить в стоимость топлива политические риски. Мы достаточно четко видим это на протяжении последней недели", - сказал Ю.БОЙКО.

В тоже время, по его словам, цены пока не вышли за верхнюю границу коридора - 4,07 грн. за литр бензина А-95 (согласно формуле определения цены на нефтепродукты, разработанной аналитической группой).

"Разве что, кое-где мелькает 4,10 грн. за литр. Но это только в Киеве, Донецке и Крыму, остальные области не дотягивают даже до нижней границы установленного коридора. Так что это чисто политические риски, других оснований я не вижу", - отметил Ю.БОЙКО.

Министр также добавил, что кроме политической составляющей присутствует и сезонный всплеск спроса на нефтепродукты и, как следствие, рост цен. "Но это традиционное явление во всем мире. Правительство с осени перешло на либеральный режим регулирования рынка нефтепродуктов", - отметил он.

По мнению министра, меморандум с нефтетрейдерами выполняется и обществу на данный момент понятно, почему на рынке устанавливается та или иная цена. «Конечно, есть нюансы и с одной, и с другой стороны, но в целом мы вышли на цивилизованное формирование цены за счет формульного подхода», - отмечает Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании UPECO, с 6 по 13 апреля 2007 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты выросли на 0,6-1,7% (в среднем на 1%).

На сегодняшний день два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.