Азаров за 9 дней потерял пол миллиарда

По состоянию на 16 апреля за 9 банковских дней в общий фонд государственного бюджета не поступило более 500 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заслушивания в Верховной Раде информации Кабинета Министров о социально-экономических последствиях нестабильности, возникшей после подписания указа Президента о роспуске парламента, заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что обострение политической ситуации не могло не привести к формированию отрицательных признаков и тенденций для экономической и финансовой стабильности государства.

По словам Н.АЗАРОВА, с начала апреля значительно сократились поступления в госбюджет. Кроме того, подчеркнул он, Международное рейтинговое агентство ухудшило прогноз рейтинга Украины со стабильного на негативный.

Как подчеркнул первый вице-премьер, кредитные аналитики опасаются, что Украина может прийти к полномасштабному конституционному кризису, который парализует принятие политических решений, остановит реализацию крайне необходимых государству реформ, экономических решений и значительно ухудшит перспективы экономического роста Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, на сегодняшний день международные инвесторы, реагируя на политическую ситуацию в Украине, замораживают инвестиционные проекты.

Кроме того, по его словам, за несколько последних дней котировка украинских ценных бумаг упала на 12 базисных пунктов. «На фондовых рынках наблюдается беспрецедентное снижение курса акций отечественных предприятий», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, акции ликвидных предприятий упали на 20%.

Кроме того, заявил первый вице-премьер, за 15 дней апреля значительно уменьшился экспорт.

«Это только некоторые признаки, которые определяют реакцию экономики на ситуацию политической неопределенности. Правительство, зная хорошо нрав нашей оппозиции, которая во всех абсолютно грехах будет винить Кабмин, уже сейчас заявляет, что авторы сегодняшних тревожных явлений в экономике - не правительство и не Верховная Рада», - отметил Н.АЗАРОВ.