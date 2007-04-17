Конституционный Суд Украины объявил перерыв на 30 минут
Домбровский просит не затягивать дело
Конституционный Суд Украины объявил перерыв на 30 минут.
|Иван ДОМБРОВСКИЙ
Он призвал предварительно предоставлять документы КС, поскольку, когда о них заявляют только в зале, у судей идет много времени на ознакомление.
«Все стороны нас призывают, ссылаясь на общество, что народ ожидает конструктивной работы суда. Мы будем вот таким путем рассматривать очень долго», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ, еще раз попросив оперативно предоставлять документы всем судьям.
Как сообщал УНИАН, сегодня 17 апреля, Конституционный Суд Украины начал в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.
На заседании присутствуют все 18 судей Конституционного Суда. Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.