Конституционный Суд Украины объявил перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, перед объявлением перерыва председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ обратился к участникам процесса с просьбой не затягивать процесс.

Он призвал предварительно предоставлять документы КС, поскольку, когда о них заявляют только в зале, у судей идет много времени на ознакомление.

«Все стороны нас призывают, ссылаясь на общество, что народ ожидает конструктивной работы суда. Мы будем вот таким путем рассматривать очень долго», - сказал И.ДОМБРОВСКИЙ, еще раз попросив оперативно предоставлять документы всем судьям.

Как сообщал УНИАН, сегодня 17 апреля, Конституционный Суд Украины начал в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

На заседании присутствуют все 18 судей Конституционного Суда. Судья-докладчик по делу - Сюзанна СТАНИК.