ПАРЕ надеется на благоразумие Украины

Докладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН призывает украинских парламентариев не искать виновных в ситуации, сложившейся в Украине, но искать пути выхода из нее. Об этом она заявила вчера во время встречи с членами Постоянной делегации Верховной Рады Украины, которые участвуют в работе Второй части сессии ПАСЕ 2007.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР Украины, Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что «ситуация в Украине очень сложная, но это исключительно внутреннее дело Украины». Однако, объяснила она, содокладчики обратились к украинским парламентариям с просьбой провести с ними встречу, «чтобы выслушать мнения и предложения относительно выхода из ситуации, сложившейся в Украине».

Х.СЕВЕРИНСЕН сообщила, что «украинский вопрос» будет рассматриваться 19 апреля по срочной процедуре. Она отметила, что Ассамблея готовит соответствующий проект Резолюции, и призвала «не искать виновных в сложившейся ситуации, но искать пути, как из нее выйти».

Со своей стороны, народные депутаты Украины высказали свое виденье, предложения и рекомендации относительно проекта Резолюции, отмечая, что «Украина сама способна разобраться в своих внутренних проблемах», но не исключает присутствия в качестве наблюдателей представителей международных влиятельных институтов.

Руководитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Виталий ШИБКО, касаясь природы нынешней внутриполитической ситуации в Украине, заявил, что «это конфликт между Президентом и парламентом, а не парламентский кризис».

При этом В.ШИБКО выразил надежду, что экспертная оценка членов Ассамблеи, «как всегда, будет объективной», поскольку важно получить «незаангажированное решение - на самом ли деле легитимными были действия Президента». При этом он проинформировал об отсутствии ссылки в Указе Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины на ст.90 Конституции Украины, которая определяет основания для таких действий Главы государства.

Кроме того, говоря об императивном мандате, украинский политик попросил включить в текст Резолюции соответствующие выводы Венецианской комиссии. Также, считает он, нуждаются в экспертной оценке функции Конституционного Суда Украины.

Член парламентской делегации Сергей ГОЛОВАТЫЙ призвал содокладчиков подготовить политически нейтральный, сбалансированный, объективный доклад Мониторингового комитета. Депутат выразил убеждение, что решение политической проблемы лежит в юридической плоскости. Он предложил ПАСЕ обратиться в Конституционный Суд Украины, чтобы тот как можно скорее рассмотрел вопрос относительно соответствия Указа Президента Украины Основному Закону.

Кроме того, С.ГОЛОВАТЫЙ считает целесообразным включить в текст документа негативные выводы Венецианской комиссии относительно императивного мандата, а также приглашение депутатам от оппозиции вернуться к работе в зале заседаний, обращение к ветвям власти с призывом инициировать изменения в Конституцию Украины в соответствии с европейскими стандартами.

Член парламентской делегации Петр СИМОНЕНКО заявил, что от решения ПАСЕ «зависит, будет ли у нас две Украины и два парламента, или одна».

Член парламентской делегации Иван ПОПЕСКУ, в свою очередь, отметил, что проведению досрочных выборов должны предшествовать внесения изменений в закон о бюджете и Бюджетный кодекс.

По убеждению члена парламентской делегации Ольги ГЕРАСИМЬЮК, причина конфликта заключается в наличии кризиса между большинством и меньшинством в парламенте. Указ Президента Украины она расценивает как направленный на соблюдение политиками требований Конституции Украины. Однако, по ее словам, «норма об императивном мандате является недемократической», но она необходима до тех пор, пока политики не придут к определенному уровню ответственности.

Член парламентской делегации Григорий НЕМЫРЯ предложил включить в текст Резолюции «компромиссный пакет» для продолжения политического диалога в стране. В этом контексте, подчеркнул он, предметом переговоров может стать вопрос о сроке проведения выборов.

В целом члены украинской делегации поддержали мнение, что «Конституционный Суд должен стать арбитром» в разрешении ситуации, сложившейся в Украине.