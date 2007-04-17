В киевском метро неизвестные отравили пассажиров?

Вчера в начале седьмого вечера на станции метро "Петровка" произошло ЧП, сообщает "Сегодня". Дозвонившиеся в редакцию киевляне сообщили, что неизвестные на подъезде к станции выпустили в вагоне непонятный газ, скорее всего, слезоточивый, от которого большинству пассажиров стало плохо — газ начал жечь глаза, многие схватились за горло в порыве удушливого кашля. Народ в панике выскакивал на платформу с криками: "Вызовите "скорую", мы задыхаемся!", в это время двери вагона начали закрываться, но их сдерживал народ. Проходившие мимо вагона люди также закашлялись минут на 15.

Однако в метро "Сегодня" сказали, что о ЧП ничего сказать не могут, мол, тревожной информации к ним не поступало.