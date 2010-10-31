Донецкая ГАИ выловила на дорогах более 300 неисправных автобусов

В Донецкой области за две недели проведения операции «Безопасный перевозчик» сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено на дорогах региона 311 технически неисправных автобусов и микроавтобусов.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в том числе было выявлено более 100 автобусов и микроавтобусов с максимальным износом протекторов шин, 54 - с неисправной тормозной системой, в 63 транспортных средствах неисправными оказались аварийные запасные выходы.

Кроме того, 23 водителя управляли автобусами без необходимой в данном случае категории «Д» в водительском удостоверении, в 42-х случаях водители выехали без отметки медицинского работника и механика в путевом листе.

В целом за две недели проведения спецоперации сотрудниками ГАИ Донецкой области было зафиксировано более 2 тыс. 300 нарушений ПДД водителями автобусов и микроавтобусов.

Около 500 водителей превысили установленную скорость движения, 112 проехали на запрещающий сигнал светофора, 173 нарушили правила проезда перекрестков, около 113 нарушили правила обгона, 49 водителей нарушили правила проезда железнодорожных переездов.

На 11 водителей автобусов и микроавтобусов составлены административные протоколы за управление автобусами и микроавтобусами в состоянии алкогольного опьянения.