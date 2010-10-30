Автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся: 10 пострадавших
17:06, 30 октября 2010Общество
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Люди возвращались с агитации
В Черкасской области 29 октября перевернулся двухэтажный автобус, пострадали более 10 человек.
Как сообщает черкасское информационно-аналитическое издание "Провинция", авария произошла на повороте к селу Искреннное Шполянского района Черкасской области.
В 21.30 автобус столкнулся с грузовиком, который перевозил жом. Автобус опрокинулся в кювет, травмы получили более десяти человек. Четверо из них находятся в больнице со сломанными конечностями и телесными повреждениями.
По данным издания, люди, которые были в автобусе, возвращались из Черкасс с агитационного форума одной из партий.
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