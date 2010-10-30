Автобус столкнулся с грузовиком и перевернулся: 10 пострадавших

В Черкасской области 29 октября перевернулся двухэтажный автобус, пострадали более 10 человек.

Как сообщает черкасское информационно-аналитическое издание "Провинция", авария произошла на повороте к селу Искреннное Шполянского района Черкасской области.

В 21.30 автобус столкнулся с грузовиком, который перевозил жом. Автобус опрокинулся в кювет, травмы получили более десяти человек. Четверо из них находятся в больнице со сломанными конечностями и телесными повреждениями.

По данным издания, люди, которые были в автобусе, возвращались из Черкасс с агитационного форума одной из партий.