Азаров: даже с учетом инфляции доходы населения реально растут

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что средняя заработная плата в Украине к концу года вырастет до 2,7 тыс. грн.

Об этом он сказал в эфире Первого национального телеканала.

«Мы вышли на 2 тыс. 400 грн средней зарплаты по стране. Это выше, чем в прошлом году на 400 грн, а до конца года мы выйдем на 2 тыс. 700 грн средней зарплаты», - заявил премьер.

При этом он подчеркнул, что даже с учетом инфляции в сентябре в размере 2,9%, в стране происходит реальный рост доходов населения.