Страсти в сельсовете: фотомонтаж с «голой» кандидаткой разослали соседям

С целью дискредитации кандидата в депутаты сельского совета Белой Криницы (неподалеку от Ривного) неизвестные распространили по селу смонтированное фото, на котором женщина изображена в обнаженном виде.

Как передает корреспондент УНИАН, на днях соседи кандидатки получили по почте письма с цветными фото с изображением обнаженной женщины со знакомым лицом, завернутыми в бумагу с надписью: «Ваш кандидат по избирательному округу № …». Такие письма, отправленные из одного из ривненских почтовых отделений, получили не менее 20 соседей. По крайней мере, столько их передали женщине-кандидату.

Через день на ее домашний телефон позвонил по телефону неизвестный, который сказал родителям, чтобы дочка сняла кандидатуру на выборах, иначе подобные «сюрпризы» будут ожидать на них и в дальнейшем.

Кандидат в депутаты, сельская библиотекарь, проживает с несовершеннолетним ребенком и родителями-пенсионерами, никогда раньше депутатом не была и решение баллотироваться приняла самостоятельно. По ее округу баллотируются еще три лица, которое уже были депутатами сельсовета предыдущих созывов.

О данном факте проинформированы прокуратура и милиция района. По словам помощника начальника Ривненского райотдела УМВД Олеси ШЕВЧЕНКО, заявление кандидата в депутаты Белокриницкого сельсовета зарегистрировано, проводится проверка, результаты которой будут известны уже в ближайшее время.