Как прожить на 907 гривен в месяц: до конца эксперимента продержался только один человек

В это воскресенье заканчивается эксперимент, который проводит Национальный форум профсоюзов Украины (дальше НФПУ). Напомним, пятеро украинских граждан согласились на предложение попытаться прожить месяц на официальный прожиточный минимум. Это люди из разных регионов Украины, разных профессий, четверо из которых – с невысоким уровнем достатка. НФПУ публикует детальный отчет участников о том, как они тратят деньги, мы же на протяжении месяца дополняли его своими впечатлениями от общения с добровольцами.

С 1 октября прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 907 гривен. Согласно действующим государственным стандартам, рядовой украинец может позволить себе съесть в течение месяца 165 г сала, 1,290 кг говядины, 630 г свинины, 1,140 кг птицы, чуть больше 5 кг белого хлеба, 7,800 кг картофеля, около 2 кг помидоров и огурцов вместе взятых, 4,920 кг фруктов и ягод. По альтернативным оценкам НФПУ прожиточный минимум составляет 2356 гривен.

Итак, 1 октября в карманах пяти добровольцев - по 907 гривен. На месяц... Один из "подопытных" сошел с дистанции уже через неделю. За пять дней до завершения эксперимента из него вышел еще один участник - Сергей Чижов. Следующими "сдались" самые молодые - охранник Иван Мисяць и журналистка Евгения Суярко. Держится пока Анна Покотило, учительница.

Сергей Чижов, председатель областного комитета конфедерации Свободных профсоюзов, Запорожье (вышел из эксперимента 26 октября) ПРОСТИ, СТРАНА, Я НЕ СМОГ... (фрагмент из дневника) В 16.00 25.10.2010 года все закончилось. Я оставляю проект, в то время, когда нахожусь в старой части города. В кармане остались последние копейки, на которые не могу вернуться домой, а еще добираться минимум 20 километров. Воспользовавшись «заначкой» собственных средств для проезда, которые положил утром, я выхожу из эксперимента, - не смог продержаться до конца месяца, несмотря на все хитрости, которые пытался использовать для экономии средств.

Эксперимент меня затянул (я азартный человек), я пытался честно попробовать пройти этот путь длиной в месяц, но не сложилось. В начале эксперимента была такая мысль, что мои умственные способности могут кому-то помочь найти дополнительные средства месячной экономии средств. Но я не смог получить субсидию, не помогло то, что основные продукты питания я получал с собственных 10 соток, половинные порции и экономия на белковой части блюд. Но не вышло. Прости, страна, но я не смог!

Иван Мисяць, охранник из Белой Церкви (вышел из эксперимента 27 октября) КУПИЛ НОСКИ, ТРУСЫ, ПРИШЕЛ ДОМОЙ - И ЗАПЛАКАЛ В среду я потратил последние восемнадцать гривен на проезд на работу и на сигареты. Честно скажу, на прошлой неделе пошел купить продукты. А еще купил трусы, теплые носки, пришел домой - и расплакался. Встретился со своей названной мамой и сказал: “Мама, представил, как живут пенсионеры. Маленький лук стоит пять гривен за килограмм. Ничего не могу купить. Люди же так живут десятилетиями. А вчера потратил деньги, а хлеба купить уже не за что. Сегодня заберу свою зарплату и поем нормально. Уже не могу. Просто не знаю, что сказать".

У меня нет зависти к богатым людям. Я просто хотел, чтобы они были более ответственными.

Этот месяц был тяжелым. Я и раньше мог жить скромно, но так как сейчас никогда. Я люблю пойти потанцевать, а теперь в клуб пойти не мог, нужны средства. Раньше мог поехать к подруге, женщины умеют успокоить. Подруга иногда звонит из Киева: “Ой, блин, Ванька, я так хотела, чтобы ты приехал”. Я говорю: “Не могу”. Кроме денег на проезд, к девушке нужно какой-то гостинец взять. Еще никогда я не жил в таких жестких рамках. Еще никогда не чувствовал такой жалости к старым людям.

Я просто хотел, чтобы лоботрясы из правительства и парламента поняли, как это тяжело жить на прожиточный минимум.

Евгения Суярко, журналистка из Сум (вышла из эксперимента 27 октября) ДНЕВНИКИ И РЕГЛАМЕНТ НАЧАЛИ НАПРЯГАТЬ Мне не хватило гривен 150, чтобы дожить до конца. Дело в том, что на прошлой неделе я была в командировке и отравилась. Пришлось купить лекарства для желудка, потом два дня была на сухарях, а затем купила курицу. После отравления очень захотелось есть, так как два дня я ничего не ела. Закупила в супермаркете овощи, печенье, молоко сгущенное. И уже вчера поняла, что деньги есть лишь на проезд.

С одной стороны, мне жаль, что я не дотягнула несколько дней. С другой, дневники и суровый регламент начали напрягать.

Анна Покотило, учительница, село Вовчинец, Ивано-Франковская область: Я ТАК И НЕ ОТЛОЖИЛА НА САПОГИ. СИЛ НЕТ Моя мама и подруги уговаривают меня прекратить эксперимент. Осталось двести гривен, из них больше ста гривен нужно будет заплатить за газ, и дожить. Думаю, за газ будет немного, я очень экономила, включала на половину мощности.

Я чувствую себя очень уставшей. Мне раньше приходилось отказывать себе, когда я взяла кредит на диван и кресла. Но даже при условии выплаты кредита я могла позволить себе белковую еду и сладости. А это не жизнь, это – выживание. Я первые две недели бодрилась. А затем пришлось купить моршинскую воду, потому что чувствую, что плохо желудку. Моя бабка когда-то говорила: “Аня, как придут трудные времена, помни, есть картофель и хлеб”. Я вспоминала эту поговорку во время эксперимента. Раньше, когда Вовчинцы были подальше от Ивано-Франковска, можно было собирать грибы. А теперь только дожди, такие большие ватаги идут в лес по грибы, что чего-то собрать нам не удается. Нужно куда-то далеко ехать.

Мне советуют купить в селе огород, чтобы самой сажать картофель. Думаю об этом. Не знаю, как оно и сколько... Очень хочется рыбы.

Я когда сейчас в селе вижу печальное лицо, то думаю: может, этот человек живет на прожиточный минимум?.. Потому что когда не ешь - и улыбаться не хочется. Работоспособность падает, во время эксперимента я намного дольше проверяла тетради.

На сапоги я не отложу. Денег, чтобы вывезти мусор, тоже не хватит. Еще и зуб развалился. Наращивание - это целый комплекс работ, это до тысячи гривен стоит. В последнюю неделю купила шампунь, недорогую краску для волос и зубную пасту, простите, прокладки. От тех расходов никуда не денешься. Тяжело так жить...

Леся Дидкивская