Среди 3 причин увольнения милиционера -убийцы стрельбы по школьникам нет

13:47, 28 октября 2010
Общество
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В Днепропетровской милиции летят погоны

В Днепропетровской области уволен с работы участковый милиционер, который 23 октября в селе Старовишневецкое Синельниковского района с табельного оружия застрелил одного и ранил другого старшеклассника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области Владимир КУЗЬМЕНКО.

По его словам, 27 октября было завершено служебное расследование, по результатам которого также уволен заместитель начальника Синельниковского городского отдела милиции. Подан рапорт в МВД на увольнение начальника горотдела милиции.

В.КУЗЬМЕНКО уточнил, что руководители горотдела были уволены из-за нереагирования на сигналы о пьянстве и драках подростков в селе Старовишневецкое и других населенных пунктах. Также установлено, что в магазине, который находится возле избирательного участка в селе Старовишневецкое, без лицензии круглосуточно продавались спиртные напитки, в частности, и подросткам.

По словам В.КУЗЬМЕНКО, участковый милиционер уволен за то, „что оставил место службы на избирательном участке, не помешал употреблению спиртных напитков компанией возле участка и не смог избежать конфликтной ситуации”.

Заместитель начальника ГУ МВД подчеркнул, что в ходе служебного расследования действия участкового милиционера относительно применения оружия не оценивались.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 октября в поселке Старовишневецкое участковый инспектор Синельниковского горотдела милиции, который охранял бюллетени в помещении сельсовета, был вынужден применить огнестрельное оружие, в результате чего один человек погиб, другой находится в больнице.

По данным Департамента связей с общественностью МВД Украины, в соответствии с инструкцией, правоохранитель должен был через определенные промежутки времени выходить на улицу и осматривать прилегающую территорию. Во время одного из таких осмотров около 2-х часов ночи милиционер вышел на улицу и увидел двух старшеклассников местной школы, которые в нетрезвом состоянии возвращались с дискотеки. Ребята начали цепляться к участковому, и после нескольких предупреждений он был вынужден применить оружие.

По предварительному заключению Синельниковской межрайонной прокуратуры, действия участкового инспектора милиции относительно применения табельного огнестрельного оружия признаны правомерными.

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