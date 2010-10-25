Замначальника управления рыбоохраны погорел на взятке в 11 тысяч

Сотрудниками прокуратуры Запорожской области за вымогательство и получение взятки задержан заместитель начальника Главного управления государственной рыбоохраны в Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, замначальника главного управления рыбоохраны был задержан с поличным: непосредственно после получения 11 тыс. грн. - суммы, которую чиновник вымогал в качестве платы за свои услуги по непрепятствованию вылову рыбы в Каховском водохранилище.

"На сегодняшний день в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки должностным лицом, соединенное с вымогательством взятки" - сообщили в прокуратуре.

В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Следствие по делу ведет следственный отдел прокуратуры Запорожской области.