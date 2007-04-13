Президент вернул в ВР несколько законов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент со своими предложениями Закон Украины «О государственном земельном кадастре» для повторного рассмотрения.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании парламента будет представлять Представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины вернул в парламент со своими предложениями Закон Украины «О Дисциплинарном уставе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины» для повторного рассмотрения.

Как отмечается в предложениях главы государства, Закон Украины «О Дисциплинарном уставе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины», который поступил на подпись Президенту Украины после повторного рассмотрения Верховной Радой Украины 16 марта 2007 года, не может быть подписан.

Рассматриваемый закон, как и одноименный Закон от 13 декабря 2006 года, не учитывает большинства замечаний главы государства. Так, вопреки нормам пункта 22 статьи 92 Конституции Украины Закон содержит неоднозначные положения о применения дисциплинарных взысканий, не определяет объем полномочий лиц начальственного состава, которые налагают взыскания и применяют поощрения, не предоставляет четких определений сроков, которые применяются в Законе. Это может привести к разному их толкованию и неодинаковому применению, ухудшит правовое регулирование вопросов привлечения к дисциплинарной ответственности, что, в свою очередь, может повлечь непредсказуемые последствия, в частности нарушение конституционных прав и свобод граждан. Кроме того, отмеченные недостатки Закона могут поставить под угрозу деятельность Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, как в мирное время, так и в особый период.

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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» для повторного рассмотрения.

Как отмечается в предложениях главы государства, принятый Верховной Радой Украины 22 марта 2007 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» после повторного рассмотрения одноименного Закона от 21 февраля 2006 года с предложениями Президента Украины не может быть подписан, исходя из следующего. Изменениями в части третьей статьи 63 Закона Украины «О высшем образовании» предусматривается, что высшее учебное заведение государственной и коммунальной форм собственности самостоятельно распоряжается доходами и другими поступлениями, полученными от предоставления разрешенных законодательством услуг. При этом распоряжение включает в себя, в частности, право открывать текущие и депозитные счета в банках в соответствии с законодательством о банковской деятельности, хранить средства на депозитных счетах банков (пункт 35 раздела I Закона).

Как уже отмечалось в предложениях Президента Украины к одноименному Закону от 21 февраля 2006 года, это положение не согласовывается с частью первой статьи 48 Бюджетного кодекса Украины, которой предусмотрено, что в Украине применяется казначейская форма обслуживания Государственного бюджета Украины, которая предусматривает осуществление Государственным казначейством Украины операций со средствами государственного бюджета.

В связи с этим предлагается в абзаце втором пункта 35 Закона слова «право открывать текущие и депозитные счета в банках в соответствии с законодательством о банковской деятельности, хранить средства на депозитных счетах банков» исключить.

Уместность такого подхода подтверждается и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», которым остановлено на 2007 год действие части третьей статьи 63 Закона Украины «О высшем образовании» в части открытия счетов в банковских учреждениях, хранения средств на депозитных счетах в банках (пункт 56 части первой статьи 71).