В Одессе трамвай столкнулся с маршруткой: есть пострадавшие
16:33, 23 октября 2010Общество
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Сошел с рельсов на перекрестке
Сегодня в Одессе при столкновении трамвая и маршрутного такси пострадали два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло около 14.00.
По предварительным данным, трамвай, по не установленным пока причинам, на перекрестке сошел с рельсов и столкнулся с микроавтобусом.
На месте ДТП работают правоохранительные подразделения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
По уточненным данным, 65-летняя женщина получила сотрясение мозга, а у 35-летнего мужчины есть подозрение на переломы. Оба госпитализированы в больницу.
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