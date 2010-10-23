В Одессе трамвай столкнулся с маршруткой: есть пострадавшие

Сегодня в Одессе при столкновении трамвая и маршрутного такси пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло около 14.00.

По предварительным данным, трамвай, по не установленным пока причинам, на перекрестке сошел с рельсов и столкнулся с микроавтобусом.

На месте ДТП работают правоохранительные подразделения. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

По уточненным данным, 65-летняя женщина получила сотрясение мозга, а у 35-летнего мужчины есть подозрение на переломы. Оба госпитализированы в больницу.