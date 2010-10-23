В Киеве показали самую большую в мире газету (фото)

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности состоялась презентация наибольшей по размеру газеты в мире.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор газеты «Все о бухгалтерском учете», которая установила рекорд, Петр КРИЧУН.

Размер газеты составляет 3,20 м в высоту и 2,26 м в ширину, а в развернутом виде - 3,20 на 4,52 м, что в десять раз превышает настоящий формат газеты. Газета-рекордсмен имеет восемь страниц и содержит актуальную информацию по бухгалтерскому и налоговому учету.

Как сообщил представитель Книги рекордов Украины Игорь ПИДЧИБИЙ, этот рекорд зафиксирован как мировой, что уже подтвердили члены специальной экспертной комиссии.

«Предыдущий рекорд также был зафиксирован в Киеве несколько лет назад», - добавил И.ПИДЧИБИЙ.

«Создавая наибольшую в мире газету, мы хотели в очередной раз показать всем, что есть такое государство - Украина со славной историей, обычаями, народом и большими достижениями. А еще донести до всех, что в нашей стране едва ли не важнейшую роль играют настоящие интеллигенты и специалисты - бухгалтеры Украины. Каждый из них ежедневно кропотливым трудом устанавливает личные мировые рекорды. Это они сделали нас наибольшей в мире газетой», - сказал П.КРИЧУН.