В Никитском ботаническом саду откроют «Бал хризантем»
10:26, 23 октября 2010Общество
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Выставка продлится до середины ноября
Сегодня в Никитском ботаническом саду (Ялта, Крым) откроется традиционная осенняя выставка "Бал хризантем".
Как сообщает официальный сайт Никитского ботсада, выставка будет проходить на реконструированном и расширенном участке площадью 0,3 га.
В экспозициях будут представлены более 300 сортов хризантем: от мелкоцветковых бордюрных, которые открывают бал цветения, до крупноцветковых высокорослых, с соцветиями самых разнообразных окрасок, форм и размеров.
"Массовое цветение хризантем продлится до середины ноября, а при благоприятных погодных условиях полюбоваться цветением хризантем под открытым небом можно будет до конца ноября", - сообщает сайт.
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