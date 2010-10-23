В Никитском ботаническом саду откроют «Бал хризантем»

Сегодня в Никитском ботаническом саду (Ялта, Крым) откроется традиционная осенняя выставка "Бал хризантем".

Как сообщает официальный сайт Никитского ботсада, выставка будет проходить на реконструированном и расширенном участке площадью 0,3 га.

В экспозициях будут представлены более 300 сортов хризантем: от мелкоцветковых бордюрных, которые открывают бал цветения, до крупноцветковых высокорослых, с соцветиями самых разнообразных окрасок, форм и размеров.

"Массовое цветение хризантем продлится до середины ноября, а при благоприятных погодных условиях полюбоваться цветением хризантем под открытым небом можно будет до конца ноября", - сообщает сайт.