МВД подсчитало сегодняшних митингующих

Сегодня в Киеве побывали свыше 18 тыс. жителей регионов, привлеченных партиями коалиции к политическим мероприятиям.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

На протяжении дня массовые мероприятия, кроме Майдана Незалежности, с их участием состоялись возле Конституционного Суда Украины (около 1 тыс. участников), Центральной избирательной комиссии Украины (свыше 1 тыс.), Секретариата Президента Украины (около 3 тыс. человек), Службы безопасности Украины (2 тыс.), Кабинета министров Украины (50 человек).

Охрану общественного порядка во время проведения указанных мероприятий обеспечивают свыше 1,7 тыс. работников милиции и 600 военнослужащих внутренних войск МВД Украины, в ночное время палаточные городки охраняет 101 работник милиции.

Нарушений общественного порядка во время проведения массовых мероприятий в Киеве не зафиксировано.