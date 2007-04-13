Информация о решении Артёмовского суда не подтверждается
Секретариат Президента сбился искать "крайнего"
Секретариату Президента в Артемовском районном суде Луганска не подтверждают наличие определения о приостановке действия указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.
Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.
По его словам, Секретариат владеет информацией о таком решении лишь по сообщениям СМИ. “К сожалению, - конец дня, и ни один из судей ни районного, ни апелляционного суда нам нечего сказать – или подтвердить, или опровергнуть не смог”, - сказал И.ПУКШИН.
В то же время он напомнил, что прокуратура уже начала возбуждать уголовные дела по определениям, которые приостанавливают действие Указа Президента о роспуске парламента.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля Артемовский суд г. Луганска принял решение о запрещении проведения выборов. 10 апреля тот же суд отменил свое решение.
Решение было отменено на основании обращения представителя Президента Украины Константина ЧИЧХОВА о том, что определение нарушает предметную и территориальную подсудность, нарушает законные интересы других юридических и физических лиц, которые не являются стороной по делу.
12 апреля Артемовский суд Луганска во второй раз приостановил действие указа о роспуске ВР.