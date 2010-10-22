Эксперт успокоил: из кораблей ЧФ РФ на что-то способно меньше половины

Эксперты считают, что численность кораблей Черноморского флота РФ в Украине не будет расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на пресс-конференции на тему «Новые аспекты пребывания ЧФ РФ на территории Украины и активизация международных процессов в регионе».

«Что касается вопроса о якобы увеличении количества кораблей ЧФ РФ в Украине, то это абсолютная фикция, поскольку фактически будет происходить не увеличение, а сокращение численного состава ЧФ РФ», - сказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей ТОЛСТОВ.

По его словам, на сегодняшний день около 120 из 300 кораблей Черноморского флота могут выполнять боевые и вспомогательные задачи. Эксперт отметил, что большинство кораблей ЧФ, которые стоят на причалах в Севастополе, отработают свой технический ресурс к 2015-2017 годам.

«Если речь идет о планах, озвученных военным руководством Военно-морского флота России, то речь идет о строительстве от 10 до 20 кораблей класса “корвет” или “фрегат”, которые будут размещаться на ЧФ или путем перевода из других флотов, или путем построения на верфях, которые Россия сейчас имеет в Северодвинске”, - сказал С.ТОЛСТОВ.

Что касается программы строительства российских военных кораблей на Николаевском судостроительном заводе, то эксперт заметил, что пока этот вопрос находится в стадии рассмотрения. Он также отметил, что Черноморский флот на сегодняшний день имеет определенный дефицит крейсеров и кораблей более мощного класса.

“Таким образом, об увеличении количества кораблей ЧФ речь не идет”, - отметил С.ТОЛСТОВ.

Директор информационно-аналитического центра “Перспектива” Павел РУДЯКОВ, в свою очередь, сказал, что Россия сейчас не имеет кораблей, которые бы могли усилить Черноморский флот. “Мне кажется, что какого-то непосредственного, прямого влияния на общую ситуацию в регионе и вообще на проблему пребывания ЧФ в Украине увеличения численности плавсредств не будет иметь”, - сказал он.

Эксперт отметил, что увеличение количественного состава ЧФ России - это пока идея российского политического и военного руководства. “Я думаю, что впоследствии, причем это будет в краткосрочной перспективе в течение 2-3 лет, изменится эта концепция и будет идти процесс не увеличения, а сокращения количественного состава плавсредств в рамках ЧФ, но, возможно, будет поставлена задача повышения эффективности этого состава”, - добавил П.РУДЯКОВ.