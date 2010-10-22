С поезда Москва – Кишинев сняли 415 кг контрабандного деликатеса

11:00, 22 октября 2010
Общество
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СБУ и таможенники работали вместе

Во время проведения совместных оперативных мероприятий работники СБУ и таможенники выявили и изъяли в поезде “Москва – Кишинев” 415 кг красной икры стоимостью около 200 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, икру пытались незаконно ввезти в наше государство две гражданки Украины. Банки с икрой они спрятали среди белья на верхних полках плацкартного вагона.

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по признакам ст. 352 Таможенного кодекса Украины. Икра изъята на клад таможни до решения суда.

 

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