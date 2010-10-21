Этот год для украинской аудиокниги оказался хуже кризисного

2010 год оказался для украинских производителей аудиокниг еще хуже, чем предыдущий «кризисный» год, пишет еженедельник «Комментарии:».

По словам руководителя компании «Аудиопланета» Антона МАРТЫНОВА, даже на Львовском книжном форуме выручка от реализации аудиокниг оказалась вдвое меньше, чем в 2009 году. Хотя основной объем продаж обычно обеспечивают такие мероприятия.

Кроме того, по данным экспертов, из рынка ушли филиалы двух крупных российских издательств, а количество новых изданий сократились в четыре разы. Также отказались от приобретения аудиокниг и большие публичные библиотеки, которые раньше таким образом формировали фонды литературы для слепых.

Учитывая это, замечают «Комментарии:», издатели определенные надежды связывают с выходом на ведущие международные площадки интернет-продаж, поскольку пользователи Уанета не склонные платить за скачивание аудиокниг. Впрочем, некоторые эксперты считают, что украинцы охотнее бы платили за легальный контент, если бы способ оплаты был удобнее. «Тот, кто действительно заинтересован в аудиокниге, скачает ее и платно, если предлагаемая цена будет разумной. А для этого есть все предпосылки, ведь продукция без материального носителя будет стоить на 15% дешевле. Но главнее всего, чтобы способ оплаты был для пользователя простым и удобным», - объяснил директор издательство «Теза» Владимир БРЫСКИН.