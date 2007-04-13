План экономического чуда по Януковичу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что наиболее перспективными отраслями, которые обеспечат быстрый рост экономики, на сегодня в Украине являются машиностроение, строительство, розничная торговля, сельское хозяйство и финансовый сектор.

“Государство будет последовательно улучшать регулирование этих отраслей, оказывать им поддержку, создавать благоприятные условия. Ускорение роста в этих отраслях обеспечит создание новых рабочих мест и повышение доходов населения и бюджета”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ сегодня во время выступления на Правительственном комитете реформ, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров.

Вместе с тем В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, в первую очередь, следует обеспечить справедливую конкуренцию в частном секторе. “Каждое предприятие должно постоянно искать пути повышения производительности труда и эффективности работы. Только инновационные подходы предпринимателей, высокое качество товаров и свободная конкуренция должны быть визитной карточкой на рынке. В этом направлении правительство продолжит курс на последовательное сокращение участия государства в экономической деятельности”, - отметил он.

В то же время, по мнению премьера, необходимо повысить эффективность самого государства, в частности государственного аппарата, повысить качество услуг центрального госаппарата. “Каждая копейка бюджетных средств должна работать на людей. Это в полной мере касается и местного самоуправления. Его задача - обеспечить максимальное использование экономического потенциала территорий”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.