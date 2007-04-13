Водителей маршруток оденут в униформу

С 20 апреля все водители тернопольских маршруток будут ездить в униформе. Как сообщил корреспонденту УНИАН инициатор этого нововведения, начальник городского управления транспорта Игорь МЕДИНСКИЙ, униформу управление вводит с целью сделать маршрутки более комфортными и привлекательными для пассажиров. Водитель маршрутки будет одет в светлую рубашку, галстук и жилет. Рубашки водители будут покупать на свой выбор, галстуки и жилеты закуплены централизовано за 95 грн. И.МЕДИНСКИЙ утверждает, что для реализации своей идеи обращался в несколько местных ателье, и остановился на том, которое предложило самые низкие цены на комплект жилета с галстуком.

„Водителей в униформе я видел в Германии и в Канаде, и это выглядит очень презентабельно. Поэтому решил эту идею реализовать у нас”, – объяснил свою инициативу И.МЕДИНСКИЙ. Он также сообщил, что владельцев автобусов обяжут следить, чтобы с 20 апреля все их водители ездили в униформе. В ином случае, по словам начальника городского управления транспорта, им будет грозить расторжение договора с горсоветом на право осуществления городских перевозок.