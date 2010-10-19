Сын одной из погибших на переезде в Марганце покончил с собой

Сын одной из погибших при столкновении поезда с автобусом в Марганце Днепропетровской области наложил на себя руки.

40-летний Дмитрий не смог пережить жуткую смерть матери, сообщает газета «Сегодня».

«50-тысячный Марганец все еще в трауре, а в городе - снова похороны. Два дня назад в поселке Городище простились с сыном погибшей на переезде 73-летней Ольги Левченко. 40-летний Дмитрий не смог пережить жуткую смерть матери», - пишет газета.

«Видимо, Дима все решил для себя сразу после аварии. Он попрощался с соседями. А накануне пошел в церковь и долго молился. Он был инвалидом — страдал эпилепсией, мама была для него самым близким человеком. После развода с женой Дима более 10 лет жил с мамой», - рассказывает брат покойного Александр ЛЕВЧЕНКО. Он добавил, что после несчастья старался держать брата в поле зрения. «Я переселился к нему, а два дня назад я оставил его всего на 20 минут. Я ему позвонил, мы поговорили, а на второй звонок он уже не ответил. И я все понял. Дима повесился дома, для этого у него уже все было приготовлено», - рассказал А.ЛЕВЧЕНКО.

Как рассказали “Сегодня” в областной больнице Мечникова лежат 8 пострадавших в аварии на переезде. Троих уже перевели в травматологию (двое в удовлетворительном состоянии, один - средней тяжести). Пять человек пока в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября 2010 года в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Согласно предварительным данным, автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 45 человек, в том числе водитель автобуса. 8 человек в тяжелом состоянии находятся в больнице.