Мировая цена на золото побила очередной исторический рекорд

Мировая цена на золото на прошедшей неделе достигла нового исторического максимума.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Так, по его словам, на крупнейшем нью-йоркском «золотом» рынке за тройскую унцию давали 1 386 долларов. Спрос на золото вырос после того, как на биржах появилась информация об увеличении Китаем закупок золота в валютные государственные резервы с целью сократить зависимость от доллара.

Как подчеркнул В.СКИДАН, золото превратилось в третью мировую резервную валюту после доллара и евро, и цены на него продолжат расти. На текущей неделе банк Goldman Sachs опубликовал прогноз, согласно которому к октябрю 2011 года цена тройской унции достигнет 1 650 долларов. Золото стало одним из лучших вложений в этом году. В отчетах аналитиков все чаще звучат прогнозы: 1 500 или 2 000 долларов за унцию.

Эксперт отметил, что золото традиционно считается антиинфляционным активом. Разбухающий бюджетный дефицит в США в комбинации с высокой безработицей и проблемами в жилищном секторе вызывает справедливые подозрения, что американские монетарные власти готовы запустить печатный станок в любой момент. Очевидно, что сложившаяся ситуация весьма благоприятна для дальнейшего роста цен. В Европе велика вероятность реструктуризации суверенных долгов, а администрация США накануне выборов серьезно обсуждает новые меры налогового стимулирования.

Кроме этого, объяснил В.СКИДАН, «цена на золото исторически демонстрирует обратную зависимость от процентных ставок. Другими словами, она растет, когда ставки падают, и наоборот. Золото не генерирует процентного дохода и становится привлекательным для инвесторов, только когда доходность по альтернативным низкорисковым вложениям оказывается минимальной. Соответственно, цена на золото растет особенно быстро в те моменты, когда реальные учетные ставки за минусом инфляции становятся отрицательными. Именно это явление мы и наблюдаем в данный момент».

Как сообщил эксперт, цены на золото на украинском рынке на прошедшей неделе варьировались в пределах 349/356 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.