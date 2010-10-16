Тигипко: через неделю выдадим новый подход к таможенному законодательству

Проект Таможенного кодекса будет презентован через неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Харькове вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, говоря о мероприятиях, которые могут стабилизировать ценовую ситуацию на рынке.

«Если говорить о сельском хозяйстве, то на подходе таможенное законодательство. Группа предпринимателей – Совет предпринимателей, Совет работодателей – заканчивают (разрабатывать проект Таможенного кодекса). Через неделю мы выдадим новый подход к таможенному законодательству, где будет максимум прямых норм», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, нормы нового Таможенного кодекса будут максимально приближены к европейским.

«Задача, как и в Налоговом кодексе, так и в Таможенном – минимум контакта чиновника с бизнесом. Надо выйти на тот вариант, как в Европе», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. Действующий Таможенный кодекс вступил в силу 1 января 2004 года.