Состоялась панихида в связи с 51-й годовщиной гибели Бандеры

Сегодня в Ивано-Франковске состоялась панихида в связи с 51-й годовщиной гибели проводника ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители города, ветераны УПА, общественность, представители политических и общественных организаций правого направления с партийной символикой торжественным маршем прошли от Вичевого майдана к Европейской площади, где к памятнику Степану Бандере возложили венки и цветы, зажгли свечи памяти. Священники отслужили поминальную панихиду.

Потом состоялось вече-реквием, на котором говорили о необходимости распространения правды об украинском проводнике без «коммунистических мифов» на восток и юг нашего государства, чтобы «наши братья избавлялись от ложных догм о герое».