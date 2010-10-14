Янукович подписал изменения в закон о государственном оборонном заказе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 2560–VI «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном оборонном заказе».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном оборонном заказе”.

Парламент принял данный закон 1 июля 2010 года, но В.ЯНУКОВИЧ тогда наложил вето на него.

Данный закон определяет общие правовые принципы планирования и формирования государственного оборонного заказа и регулирует особенности отношений, связанных с определением и осуществлением процедур закупки продукции, выполнением работ и предоставлением услуг оборонного назначения (продукция, работы и услуги).

Президент предложил внести в закон нормы, предусматривающие, что государственные заказчики осуществляют отбор исполнителей по поставкам (закупке) продукции, работ и услуг:

если их закупка по оборонному заказу составляет государственную тайну – в порядке, предусмотренном этим законом;

в иных случаях – в порядке, определенном законом об осуществлении государственных закупок.

В случае, если закупка продукции, работ, услуг по оборонному заказу составляет государственную тайну, такие продукция, работы, услуги закупаются у субъектов ведения хозяйства, зарегистрированных в качестве производителей продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых составляют государственную тайну, без применения конкурентных процедур.

Порядок формирования и ведения реестра производителей продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых составляют государственную тайну, определяется Кабинетом министров Украины.

Парламент согласился со всеми предложениями Президента Украины.