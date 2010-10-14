Суды и прокуратура злоупотребляют отправкой подозреваемых в СИЗО?

Правозащитники считают, что прокуратура и суды злоупотребляют, принимая решение об избрании такой меры пресечения в отношении подозреваемых в совершении преступления как содержание в СИЗО.

Об этом они сказали в ходе “круглого стола” на тему “Реалии украинской юстиции”, организованного Институтом Горшенина.

“Это не проблема Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, это проблема прокуратуры и суда”, - сказала юрист-правозащитник Татьяна ЯБЛОНСКАЯ.

Она отметила, что большинство следственных изоляторов были построены еще в 17-19 столетиях и условия содержания в них ужасны. По словам Т.ЯБЛОНСКОЙ, Госдепартамент по вопросам исполнения наказаний не имеет финансовой возможности, чтобы сделать условия содержания в соответствии с европейскими стандартами. Она отметила, что в СИЗО находятся люди, вина которых еще не доказана, однако человек уже вынужден находиться в ужасных условиях. По ее информации, есть такие случаи, когда люди находятся в СИЗО по 7 лет.

Правозащитница отметила, что есть много других мер пресечения, кроме содержания под стражей, в частности - залог, взятие на поруки известными людьми, коллективом, подписка о невыезде, однако суды и прокуратура почему-то избирают именно содержание в СИЗО. “Если есть опасение, что человек может сбежать за границу, так нужно сделать так, чтобы человек не мог пересечь границу государства, это очень просто сделать. Я думаю, что это идет из советских времен, когда человека пытались унизить, вынудить взять на себя вину за преступление, которого она не совершал”, - сказала Т.ЯБЛОНСКАЯ.

Она также считает, что если человек не является опасным и не совершил тяжкого преступления, так его нельзя держать под стражей. По словам правозащитника, в странах развитой демократии человек, который совершил нетяжкое преступление, не будет находиться в местах лишения свободы до рассмотрения дела в суде.

Руководитель Международной правозащитной организации “Международная Лига защиты прав граждан” Эдуард БАГИРОВ в свою очередь отметил, что половина подследственных, которые сидят в Киевском СИЗО, следователя видят один раз в три-четыре месяца.

“Почему нельзя применять электронное наблюдение, как в США? Мы бы разгрузили СИЗО, тюрьмы, сэкономили не десятки, а миллионы бюджетных денег”, - сказал он. По его словам, около 60% изоляторов в Украине не соответствуют санитарным нормам содержания людей.

Правозащитники согласились с тем, что в отношении подозреваемых в экономических преступлениях нельзя избирать такую меру пресечения как содержание под стражей.

В этой связи правозащитники вспомнили дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО. Правозащитники считают, что эти люди стали “заложниками ситуации”, и заметили, что нужно прекращать практику, когда политики, приходя во власть, начинают сводить счеты со своими оппонентами, и те оказываются за решеткой без доказательства их вины.